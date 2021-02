“Wonder Woman 1984”, un sequel deludente perché mai incisivo - (Di sabato 13 febbraio 2021) Serena Nannelli La supereroina della DC torna in un film che fa dell’ingenuità sopra le righe un vanto, esprime un femminismo maldestro e svilisce il proprio messaggio universale politicizzandolo Wonder Woman 1984, il sequel del cinecomic di quattro anni fa, è diretto nuovamente da Patty Jenkins e arriva finalmente anche in Italia. Senza ricostruire il percorso accidentato, causa pandemia, che ha portato il film a uscire oltreoceano per le festività natalizie dopo innumerevoli rimandi, diciamo subito che si tratta di un titolo destinato a interrompere la prolungata astinenza cinematografica dei fan del genere ma non a soddisfarli. Il live action del 2017, origin story ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, vide la Jenkins essere la prima donna a dirigere un cinecomic (il più alto incasso di ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 13 febbraio 2021) Serena Nannelli La supereroina della DC torna in un film che fa dell’ingenuità sopra le righe un vanto, esprime un femminismo maldestro e svilisce il proprio messaggio universale politicizzandolo, ildel cinecomic di quattro anni fa, è diretto nuovamente da Patty Jenkins e arriva finalmente anche in Italia. Senza ricostruire il percorso accidentato, causa pandemia, che ha portato il film a uscire oltreoceano per le festività natalizie dopo innumerevoli rimandi, diciamo subito che si tratta di un titolo destinato a interrompere la prolungata astinenza cinematografica dei fan del genere ma non a soddisfarli. Il live action del 2017, origin story ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, vide la Jenkins essere la prima donna a dirigere un cinecomic (il più alto incasso di ...

