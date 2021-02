Wolfsberg Tottenham (probabili formazioni e Tv)

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 14 febbraio 2021) Gara valida per l’andata dei sedicesimi di finali di Uefa Europa League.si giocherà giovedì 18 febbraio alle ore 21.00 presso la Puskas Arena di Budapest, decisione presa in seguito alle normative anti-Covid. Come arrivano le squadre? Gli austriaci sono reduci da un’importante vittoria contro l’Admira. Un 2-1 firmato Henriksson e Joveljic. Al momento la squadra è sesta in classifica, in piena corsa per il piazzamento playoff. Una squadra che sembra decisamente in ripresa dopo una prima fase di stagione a cavallo tra zona playout e zona playoff. Occhio perchè gli austriaci potrebbero essere una mina vagante per questa Europa League, competizione sempre pronta a regalare colpi di scena memorabili. Inglesi che arrivano alla sfida con la necessità di cancellare la cocente sconfitta contro il Manchester City di Guardiola. ...