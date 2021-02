Voto catalano, sfida tra indipendentisti. Ma tutti contro il Psc (Di domenica 14 febbraio 2021) Le elezioni del parlamento catalano di oggi arrivano con un anno di ritardo. A gennaio 2020, l’allora presidente Quim Torra, erede politico di Carles Puigdemont (oggi europarlamentare autoesiliato a Bruxelles per sfuggire alla giustizia spagnola), dichiarò che era scaduto il tempo del governo da lui presieduto. La guerra sotterranea fra i due partiti indipendentisti che lo conformavano, Esquerra republicana de Catalunya (Erc), e il suo proprio, Junts per Catalunya, sembrava essere arrivata al capolinea. “Appena approvato la finanziaria 2020”, disse … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 14 febbraio 2021) Le elezioni del parlamentodi oggi arrivano con un anno di ritardo. A gennaio 2020, l’allora presidente Quim Torra, erede politico di Carles Puigdemont (oggi europarlamentare autoesiliato a Bruxelles per sfuggire alla giustizia spagnola), dichiarò che era scaduto il tempo del governo da lui presieduto. La guerra sotterranea fra i due partitiche lo conformavano, Esquerra republicana de Catalunya (Erc), e il suo proprio, Junts per Catalunya, sembrava essere arrivata al capolinea. “Appena approvato la finanziaria 2020”, disse … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

iunouu : RT @em_brandolini: Domani si vota in Catalogna per misurare l'indipendentismo e i rapporti interni. Con una ripercussione sul quadro politi… - Magda72958393 : RT @em_brandolini: Domani si vota in Catalogna per misurare l'indipendentismo e i rapporti interni. Con una ripercussione sul quadro politi… - Tamborras : RT @em_brandolini: Domani si vota in Catalogna per misurare l'indipendentismo e i rapporti interni. Con una ripercussione sul quadro politi… - GATETA30 : RT @em_brandolini: Domani si vota in Catalogna per misurare l'indipendentismo e i rapporti interni. Con una ripercussione sul quadro politi… - epiju : RT @em_brandolini: Domani si vota in Catalogna per misurare l'indipendentismo e i rapporti interni. Con una ripercussione sul quadro politi… -