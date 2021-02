"Voleva vedere le curve". Striscia-choc, la bomba-sexy cubana che ha fregato il nonnino. Roba da censura | Video (Di sabato 13 febbraio 2021) Siamo a Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, la puntata è quella di venerdì 12 febbraio. Ed Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti lanciano una delle rubriche storiche del format, "I nuovi mostri", ossia il meglio del peggio che si è visto in televisione nel corso della settimana. Si parte da una ragazza cubana ospitata a Forum e nel mirino per aver "esagerato" con l'anziano per cui faceva la badante. Come? Ballando e circuendolo. E si è giustificata così: "Ma lui Voleva vedere le curve". Roba da non credere... La rassegna continua con un momento di demenzialità pura al Grande Fratello Vip, dove i concorrenti indossavano una strana bocca gommosa e dovevano bere dell'acqua. Con risultati catastrofici. Non può mancare Italia's got talent con una particolare sfida di flessioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Siamo ala Notizia, il tg satirico di Canale 5, la puntata è quella di venerdì 12 febbraio. Ed Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti lanciano una delle rubriche storiche del format, "I nuovi mostri", ossia il meglio del peggio che si è visto in televisione nel corso della settimana. Si parte da una ragazzaospitata a Forum e nel mirino per aver "esagerato" con l'anziano per cui faceva la badante. Come? Ballando e circuendolo. E si è giustificata così: "Ma luile".da non credere... La rassegna continua con un momento di demenzialità pura al Grande Fratello Vip, dove i concorrenti indossavano una strana bocca gommosa e dovevano bere dell'acqua. Con risultati catastrofici. Non può mancare Italia's got talent con una particolare sfida di flessioni ...

