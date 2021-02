Vodafone: a San Valentino giga illimitati a tutti i clienti (Di sabato 13 febbraio 2021) Il 14 febbraio, in occasione di San Valentino, Vodafone offre a tutti i suoi clienti giga illimitati per tutta la giornata per stare vicino alle persone che amano. I giga si attiveranno in automatico e... Leggi su feedpress.me (Di sabato 13 febbraio 2021) Il 14 febbraio, in occasione di Sanoffre ai suoiper tutta la giornata per stare vicino alle persone che amano. Isi attiveranno in automatico e...

piccolokety126 : la vodafone è l'unica che ogni anno mi fa il regalo di san valentino - Parrmirro : RT @FloraPiachica: Ricapitolando, se Brunetta e Gelmini sono ministri in teoria oggi alle 15 c'è la melevisione, Vodafone ci regalerà sms g… - Gnafaccio2 : RT @FloraPiachica: Ricapitolando, se Brunetta e Gelmini sono ministri in teoria oggi alle 15 c'è la melevisione, Vodafone ci regalerà sms g… - heijsenberg : Vodafone mi fa il regalo per San Valentino?????? - mestessastanacc : il mio san valentino di quest’anno è vodafone che mi regala sei mesi di infinity su cui posso vedermi tvd -