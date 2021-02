Vittima e carnefice: la strana storia di Dominic Ongwen (Di sabato 13 febbraio 2021) È una sentenza che, oltre fare giurisprudenza, segna anche uno spartiacque nella storia, quella che è stata emessa il 3 febbraio dalla Corte penale internazionale (Cpi) nei confronti di un ex bambino soldato ugandese, diventato comandante di un gruppo ribelle, e colpevole di crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Al termine di un processo InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 13 febbraio 2021) È una sentenza che, oltre fare giurisprudenza, segna anche uno spartiacque nella, quella che è stata emessa il 3 febbraio dalla Corte penale internazionale (Cpi) nei confronti di un ex bambino soldato ugandese, diventato comandante di un gruppo ribelle, e colpevole di crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Al termine di un processo InsideOver.

