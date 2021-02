Virus, l'Umbria, ostaggio delle varianti, vuole capire perché si è ammalata (Di sabato 13 febbraio 2021) Sono in corso una serie di indagini su più fronti per capire come si comporta il covid-19 anche nelle sue mutazioni inglese e brasiliana Leggi su repubblica (Di sabato 13 febbraio 2021) Sono in corso una serie di indagini su più fronti percome si comporta il covid-19 anche nelle sue mutazioni inglese e brasiliana

fanpage : La situazione Covid in Umbria è allarmante. - Davide19663174 : @lmazzon70 @niccobiancalani @MMmarco0 Chiudere le frontiere adesso è come chiudere le stalle quando i buoi sono sca… - InfoCanini : Da ieri è attivo in Umbria il sistema di prenotazioni vaccini contro il virus SARS-CoV-2 Prenotazione con codice f… - 29luglio1971 : RT @freechef: Virus, dodici morti e ospedali senza più posti-letto L'esperto Tosi: «Umbria in piena terza ondata» - Yogaolic : RT @repubblica: Virus, l'Umbria, ostaggio delle varianti, vuole capire perché si è ammalata -