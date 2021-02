VIDEO Luna Rossa-Ineos 2-0 | Prada Cup | rivivi le due vittorie italiane!

Leggi su oasport

(Di sabato 13 febbraio 2021)ha iniziato nel migliore dei modi la Finale diCup in corso di svolgimento ad Auckland, in Nuova Zelanda. Il TeamPirelli ha sconfittoUK nelle prime due gare, portandosi in vantaggio in una serie al meglio delle tredici regate. Occorrerà dunque arrivare a 7 per vincere il trofeo e andare ad affrontare i Defender di Team New Zealand per l’America’s Cup. La compagine italiana si è rivelata nettamente superiore ai britannici nel corso del primo confronto disputato con vento leggero tra gli 8 e gli 11 nodi. La barca finanziata da Patrizio Bertelli è stata progettata proprio per eccellere in tali condizioni e non ha deluso le attese, anzi. A destare però sensazione è il modo il cuiha superato Britannia anche nella seconda regata, ...