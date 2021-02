VIDEO Ineos non si alza in volo! Foil abbassati, barca ferma in partenza. Luna Rossa domina gara-1 (Di sabato 13 febbraio 2021) Ineos Uk ha dimostrato tutte le sue difficoltà con poco vento durante la gara-1 della Finale di Prada Cup. In fase di pre-partenza, infatti, la barca britannica è letteralmente crollata sui suoi Foil e non è riuscita a prendere il volo nel momento più importante della regata. Luna Rossa stava gestendo benissimo il momento dopo essere entrata con mure a sinistra, i britannici erano in marcatura ma la brezza attorno agli 8-10 nodi viene mal digerita da Ben Ainslie e compagni: vanno giù dai Foil e impiegano praticamente un minuto per riprendere velocità. Luna Rossa è invece perfetta, vola sull’acqua senza difficoltà, dimostra di gradire la brezza delicata e domina la regata in lungo e in largo. ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021)Uk ha dimostrato tutte le sue difficoltà con poco vento durante la-1 della Finale di Prada Cup. In fase di pre-, infatti, labritannica è letteralmente crollata sui suoie non è riuscita a prendere il volo nel momento più importante della regata.stava gestendo benissimo il momento dopo essere entrata con mure a sinistra, i britannici erano in marcatura ma la brezza attorno agli 8-10 nodi viene mal digerita da Ben Ainslie e compagni: vanno giù daie impiegano praticamente un minuto per riprendere velocità.è invece perfetta, vola sull’acqua senza difficoltà, dimostra di gradire la brezza delicata ela regata in lungo e in largo. ...

