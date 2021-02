Vetta rossonera a rischio | il Milan si inceppa e lo Spezia domina

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 febbraio 2021) Pioli non supera la prova di Italiano e ilva in black out fermandosi pericolosamente. Ad una settimana dal derby il Diavolo finisce scottato dalla carica esplosiva delloche si conferma formazione rivelazione del campionato. Dopo aver piegato il Napoli e piegato il Sassuolo in trasferta, stordisce con un meritato 2-0 anche la squadraincapace di evitare le trappole disseminate dalla formazione neopromossa che fa della difesa alta e della corsa le sue armi micidiali. Il ko per ilè di quelli pesanti perché il passo falso consente all'Inter, in caso di successo domani sera sulla Lazio a San Siro, il sorpasso in classifica, proprio a pochi giorni dalla stracittadina che potrebbe mettere in palio una bella fetta di scudetto. Al di là dei 28 punti di differenza in classifica e il pessimo ...