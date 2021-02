Verso il voto, Alfonso Cavaliere candidato sindaco per “Fisciano Europea” (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà Alfonso Cavaliere, avvocato di 33 anni, a guidare la lista Fisciano Europea – Città Universitaria in qualità di candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative. Tra gli altri, la lista è promossa da Antonio Santoro, della Direzione Nazionale di Più Europa. “Sono felice e orgoglioso che i promotori di Fisciano Europea – Città Universitaria mi abbiano proposto di guidare la lista. È una sfida che ho accettato con entusiasmo. Il nostro è un progetto civico-politico e ci presentiamo per offrire un’alternativa ai cittadini di Fisciano” afferma Alfonso Cavaliere. “Il rapporto della città con l’Università sarà un punto essenziale del nostro programma. Se non ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà, avvocato di 33 anni, a guidare la lista– Città Universitaria in qualità diper le prossime elezioni amministrative. Tra gli altri, la lista è promossa da Antonio Santoro, della Direzione Nazionale di Più Europa. “Sono felice e orgoglioso che i promotori di– Città Universitaria mi abbiano proposto di guidare la lista. È una sfida che ho accettato con entusiasmo. Il nostro è un progetto civico-politico e ci presentiamo per offrire un’alternativa ai cittadini di” afferma. “Il rapporto della città con l’Università sarà un punto essenziale del nostro programma. Se non ...

