Varianti Coronavirus, l’ingresso in Italia sarà limitato: ecco cosa prevede l’ordinanza del ministro Speranza (Di sabato 13 febbraio 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha appena dichiarato di aver firmato un’ordinanza che limita l’ingresso in Italia per fronteggiare la pandemia. La preoccupazione è relativa alla velocità della diffusione delle nuove Varianti Covid. Nella nota del ministro, infatti, si legge che sono state prorogate “le limitazioni all’ingresso di viaggiatori provenienti dal Brasile, ammettendo il rientro solo per chi abbia la residenza anagrafica in Italia o per casi eccezionali“. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi: diminuiscono i casi. Stabili le terapie intensive l’ordinanza, inoltre, prevede che “chi rientrerà dovrà sottoporsi a test prima della partenza e all’arrivo; oltre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 febbraio 2021) Ildella Salute, Roberto, ha appena dichiarato di aver firmato un’ordinanza che limitainper fronteggiare la pandemia. La preoccupazione è relativa alla velocità della diffusione delle nuoveCovid. Nella nota del, infatti, si legge che sono state prorogate “le limitazioni aldi viaggiatori provenienti dal Brasile, ammettendo il rientro solo per chi abbia la residenza anagrafica ino per casi eccezionali“. Leggi anche:nel Lazio, il bollettino di oggi: diminuiscono i casi. Stabili le terapie intensive, inoltre,che “chi rientrerà dovrà sottoporsi a test prima della partenza e all’arrivo; oltre ...

