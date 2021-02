Vaccino Covid a Napoli, anziano muore alla Mostra d'Oltremare: stroncato da infarto mentre aspettava il suo turno (Di sabato 13 febbraio 2021) Stava compilando il modulo di accettazione per sottoporsi al Vaccino anti-Covid quando un malore lo ha fatto accasciare a terra. Un 84enne napoletano è stato soccorso mentre era... Leggi su ilmattino (Di sabato 13 febbraio 2021) Stava compilando il modulo di accettazione per sottoporsi alanti-quando un malore lo ha fatto accasciare a terra. Un 84enne napoletano è stato soccorsoera...

