Vaccino Covid-19, con AstraZeneca somministrazione anche per docenti e Ata. Il quadro regione per regione (Di sabato 13 febbraio 2021) Con l'arrivo del Vaccino AstraZeneca, anche i docenti e Ata saranno vaccinati. Ecco la situazione aggiornata regione per regione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 13 febbraio 2021) Con l'arrivo dele Ata saranno vaccinati. Ecco la situazione aggiornataper. L'articolo .

ladyonorato : Qualcuno del CTS dovrebbe leggere i dati della mortalità da noi e all’estero, e dare un bel po’ di spiegazioni. - istsupsan : ??PUÒ IL #VACCINO CAUSARE IL #COVID19 ? ? No, i vaccini ora in uso (#PfizerBiontech, #Moderna e #Astrazeneca) non s… - Affaritaliani : ++ 'In #Israele si stava meglio prima del #vaccino' ++ Di @pbecchi e @gzibordi #12febbraio #COVID19 #lockdown - fabiocrivel : RT @razorblack66: MA IL VACCINO NO NO NO NOO @iosoioevoi @MinervaMcGrani1 Infermiera muore a 55 anni, si era vaccinata contro il Covid qual… - Dome689 : RT @Open_gol: «Sono disponibile a vaccinare ma lo Stato non me lo permette»: il flashmob virtuale di centinaia di operatori sanitari https:… -