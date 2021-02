Vaccini anti-covid e zona arancione, cosa devo fare? Mandateci le vostre domande (Di sabato 13 febbraio 2021) Un servizio rivolto alla nostra comunità di lettori: le risposte ai vostri quesiti sul giornale e sul sito Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 13 febbraio 2021) Un servizio rivolto alla nostra comunità di lettori: le risposte ai vostri quesiti sul giornale e sul sito

TgrRaiToscana : Vaccini anti-Covid, arrivate in Toscana 18100 nuove dosi di AstraZeneca: riaperte le prenotazioni per le categorie… - Alberto_Cirio : Vi ricordo che da lunedì tutte le persone che hanno 80 anni o più di 80 anni possono aderire alla campagna vaccinal… - corradoformigli : Esiste un mercato parallelo di #vaccini anti Covid che affianca quello regolato dai contratti di Pfizer, Moderna e… - GrossetoNotizie : Vaccini anti-Covid, nuove dosi di AstraZeneca: riaperte le prenotazioni - LaPetitNuage : RT @TgrRaiToscana: Vaccini anti-Covid, arrivate in Toscana 18100 nuove dosi di AstraZeneca: riaperte le prenotazioni per le categorie al mo… -