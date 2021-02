'Vaccini agli over 80, i medici di base vengano impiegati nella somministrazione e non in compiti amministrativi' (Di sabato 13 febbraio 2021) 'È uno spreco di risorse assegnare ai medici di famiglia il compito di supportare gli over 80 nelle operazioni informatiche di adesione al vaccino'. La critica porta la firma della Uil del Lario - ... Leggi su leccotoday (Di sabato 13 febbraio 2021) 'È uno spreco di risorse assegnare aidi famiglia il compito di supportare gli80 nelle operazioni informatiche di adesione al vaccino'. La critica porta la firma della Uil del Lario - ...

MediasetTgcom24 : Covid, Draghi ai partiti: vaccini prima agli insegnanti #covid - albebu1955 : RT @Nico01042014: Vaccini: grazie agli incompetenti di prima l’Italia è prima in Europa per le due dosi somministrate. - Nico01042014 : Vaccini: grazie agli incompetenti di prima l’Italia è prima in Europa per le due dosi somministrate. - lamente2019 : Vaccini, Draghi cambia il piano: AstraZeneca agli anziani, vaccinare subito gli insegnanti. CAPITO ITALIANI ?… - ilGiunco : Anche a Follonica parte la campagna con AstraZeneca: oggi i primi vaccini agli insegnanti -