Vaccinazione over 80, alla Mostra d’Oltremare 125 “nonni” hanno già ricevuto la prima dose (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ partita la campagna vaccinale per gli over 80 dell’Asl Napoli 1 centro. alla Mostra d’Oltremare, nella giornata di oggi, sono stati convocati 400 anziani e nonostante il maltempo alle 10 già erano stati vaccinati 125 “nonni”. Soddisfazione per l’andamento delle procedure è stata espressa dal Dg della Asl, Ciro Verdoliva. Altri 400 anziani verranno vaccinati oggi sull’isola di Capri. In totale si prevede nel week end che siano in 1600 ad aver ricevuto la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid: il richiamo dovrà essere effettuato entro 15 giorni. Nessun disagio all’ingresso della Mostra d’Oltremare dove le procedure stanno avvenendo con celerità. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ partita la campagna vaccinale per gli80 dell’Asl Napoli 1 centro., nella giornata di oggi, sono stati convocati 400 anziani e nonostante il maltempo alle 10 già erano stati vaccinati 125 “”. Soddisfazione per l’andamento delle procedure è stata espressa dal Dg della Asl, Ciro Verdoliva. Altri 400 anziani verranno vaccinati oggi sull’isola di Capri. In totale si prevede nel week end che siano in 1600 ad averla somministrazione delladel vaccino anti Covid: il richiamo dovrà essere effettuato entro 15 giorni. Nessun disagio all’ingresso delladove le procedure stanno avvenendo con celerità. L'articolo proviene da ...

