Usa, impeachment Trump: assoluzione per l'ex presidente (Di sabato 13 febbraio 2021) Il voto, che non era mai stato davvero in discussione, è arrivato al termine di una giornata tesissima Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 13 febbraio 2021) Il voto, che non era mai stato davvero in discussione, è arrivato al termine di una giornata tesissima

MediasetTgcom24 : Usa, Donald Trump assolto nel secondo processo di impeachment #donaldtrump - repubblica : ?? Usa, impeachment Trump: l'ex presidente assolto in Senato - sole24ore : Trump, Senato Usa al voto per l’impeachment. Leader dei Repubblicani voterà per l’assoluzione… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #USA #Impeachment contro #Trump: i repubblicani fanno assolvere l’ex presi… - Nikitttu : RT @repubblica: ?? Usa, impeachment Trump: l'ex presidente assolto in Senato -