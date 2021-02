SkyTG24 : Usa, il Senato assolve Donald Trump dall'accusa di impeachment - MediasetTgcom24 : Usa, Donald Trump assolto nel secondo processo di impeachment #donaldtrump - manu_etoile : RT @benq_antonio: Usa, Donald #Trump assolto nel secondo processo di #impeachment ,... ??#donaldtrump - Chilhon2016Lap : RT @SkyTG24: Usa, il Senato assolve Donald Trump dall'accusa di impeachment - montagna02 : RT @benq_antonio: Usa, Donald #Trump assolto nel secondo processo di #impeachment ,... ??#donaldtrump -

Il Senato americano ha assolto l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il tycoon, nel secondo processo di impeachment a suo carico, era accusato di istigazione all'insurrezione per l'assalto dei suoi sostenitori al Campidoglio avvenuto il 6 gennaio. L'ex presidente Usa, Donald Trump, è stato assolto nel secondo processo di impeachment contro di lui. Contro di lui hanno votato 57 senatori, dieci in meno della maggioranza necessaria, mentre 43 hanno votato per l'assoluzione. Solo 7 senatori repubblicani, contro i 17 necessari, si sono uniti ai 50 democratici che hanno votato compatti per l'impeachment dell'ex presidente.