Urla fuori dal GF Vip | l’avvertimento a Rosalinda Cannavò | “Stai lontana da Zenga!” – VIDEO

(Di sabato 13 febbraio 2021) Proseguono ledalla Casa del Grande Fratello Vip. Questa volta la “preda” della signora che campeggia costeggiando le mura del loft di Cinecittà, è stata, tirando in ballo il suo rapporto con Andrea Zenga.dal GF Vip,: “da” Andrea Zenga ha confessato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

infoitcultura : Rosalinda Cannavò: urla di avvertimento fuori la Casa del GF Vip - blogtivvu : Urla fuori dal #GFVip, l’avvertimento a Rosalinda Cannavò: “Stai lontana da Zenga!” – VIDEO - sunsetl87942354 : #Rosmello avete fatto una figuraccia con quelle urla sul fatto che Z. userebbe R. Perfino DAYANE e GIULIA lo hanno… - Gloria25032529 : Ormai la porta è aperta,non saranno le urla o anche sapere di avere G fuori,il lavaggio del cervello è stato fatto… - Notiziedi_it : Urla di avvertimento fuori la Casa del GF Vip per Rosalinda Cannavò -

Ultime Notizie dalla rete : Urla fuori

...sin dalle prime battute: ai suoi chiede rapidità e circolazione di palla per scoprire la retroguardia del Bisceglie. Al 4' De Rose si libera per la conclusione, ma il suo tiro termina. Al ...... 'Mi piace in tutto, ma lei deve capire la sua situazione'. 'Se mi sento di darle un ... Giulia Salemi,e insulti dopo la puntata del GF Vip: 'Vaff***, sei perfido!'GF Vip, Rosalinda Cannavò messa in guardia da una fan: "Stai lontana da Andrea Zenga" (VIDEO) Sembrava essere un pomeriggio tranquillo dopo la tempesta ...Urla fuori dal Grande Fratello Vip, l’avvertimento a Rosalinda Cannavò: “Stai lontana da Andrea Zenga, ti sta usando!", ecco il video.