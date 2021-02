Urla al megafono per cercare di far scoppiare Pierpaolo e Giulia, lei sbotta: “Seh, che coraggio“ (VIDEO) (Di sabato 13 febbraio 2021) Giulia e Pierpaolo: qualcuno li vuole separare Da un paio di mesi all’interno della casa del Grande Fratello c’è una coppia a tutti gli effetti, ovvero quella formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Due innamorati molto apprezzati da gran parte del pubblico, ma c’è chi storce il naso di fronte alla loro felicità, soprattutto ai Gregorelli. Quest’ultimi infatti, mesi fa sono nati per sostenere la coppia Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci. In questo arco di tempo l’influencer italo-persiana e l’ex Velino di Striscia la Notizia hanno dovuto affrontare diversi ostacoli, uno su tutti la famiglia di lui. Nelle ultime ore invece, qualcuno ha tentato dall’esterno del loft di Cinecittà di minare il loro sodalizio Urlando col megafono delle frasi. Urla ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 13 febbraio 2021): qualcuno li vuole separare Da un paio di mesi all’interno della casa del Grande Fratello c’è una coppia a tutti gli effetti, ovvero quella formata daSalemi ePretelli. Due innamorati molto apprezzati da gran parte del pubblico, ma c’è chi storce il naso di fronte alla loro felicità, soprattutto ai Gregorelli. Quest’ultimi infatti, mesi fa sono nati per sostenere la coppiaed Elisabetta Gregoraci. In questo arco di tempo l’influencer italo-persiana e l’ex Velino di Striscia la Notizia hanno dovuto affrontare diversi ostacoli, uno su tutti la famiglia di lui. Nelle ultime ore invece, qualcuno ha tentato dall’esterno del loft di Cinecittà di minare il loro sodaliziondo coldelle frasi....

scusainchesens1 : @AnPi75069799 Ne sei sicura? Gli aerei firmati con i nomi dei fandom? Gli hashtag di Twitter che vedono? Le urla co… - ludovicamiyy : Dov’è la Santa col megafono che urla a Tommaso e Stefania di uscire dal circo? ?? #gfvip #sovip #tzvip - Luca_zone : RT @BITCHYFit: Urla al megafono per cercare di far scoppiare i Prelemi: le (diverse) reazioni di Pierpaolo e Giulia - BITCHYFit : Urla al megafono per cercare di far scoppiare i Prelemi: le (diverse) reazioni di Pierpaolo e Giulia… - SaCe86 : #GFVip Urla al megafono per cercare di far scoppiare i Prelemi: le (diverse) reazioni di Pierpaolo e Giulia -