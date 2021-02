Uomini e Donne, la confessione del nuovo tronista Giacomo Czerny: "Beatrice Valli mi colpì molto.." (Di sabato 13 febbraio 2021) Il tronista ligure, intervistato da Uomini e Donne Magazine, confessa di aver avuto un debole per l'ex corteggiatrice di Marco Fantini. Leggi su comingsoon (Di sabato 13 febbraio 2021) Illigure, intervistato daMagazine, confessa di aver avuto un debole per l'ex corteggiatrice di Marco Fantini.

elenabonetti : Pronta a servire il Paese nei desideri e le attese delle famiglie, di tutte le donne e gli uomini. È il tempo di li… - TNannicini : Buon lavoro al #GovernoDraghi! E piccola proposta per il mio partito. Visto che il PD è l’unico con tutti ministri… - Linkiesta : Con i nuovi ministri Draghi dà una svolta pro crescita al governo. Ha messo uomini e donne nuovi nei ministeri chia… - totitrapani : RT @la_kuzzo: Il problema del Pd con le donne non comincia oggi. È antico, mai affrontato, mai risolto. Se le donne non avanzano negli orga… - gigilocaputo : @DarkLadyMouse Grande errore non inserire più donne che uomini ai vertici -