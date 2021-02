‘Uomini e Donne’, il nuovo tronista Giacomo Czerny rivela qual è l’ex corteggiatrice storica che più gli è piaciuta! (Di sabato 13 febbraio 2021) I nuovi tronisti di Uomini e Donne hanno da poco fatto il loro debutto nel celebre studio di Canale 5. Uno di loro è il 25enne Giacomo Czerny, videomaker con la passione per i tatuaggi. Il ragazzo ha raccontato le prime impressioni dopo l’esordio nel programma e le aspettative che nutre rispetto a questo nuovo percorso nella sua prima intervista a Uomini e Donne Magazine. Così Giacomo ha commentato la sua prima volta sul trono: Non ho mai fatto parte di un contesto televisivo, davvero non sapevo cosa sarebbe successo. Sono stato però felicemente sorpreso. Mi sono ambientato facilmente grazie anche a Maria che ha saputo introdurci, me e Massimiliano, mettendoci a nostro agio. Giacomo racconta di essere arrivato al programma un po’ per caso e un po’ per curiosità e di essersi iscritto ai casting per ... Leggi su isaechia (Di sabato 13 febbraio 2021) I nuovi tronisti di Uomini e Donne hanno da poco fatto il loro debutto nel celebre studio di Canale 5. Uno di loro è il 25enne, videomaker con la passione per i tatuaggi. Il ragazzo ha raccontato le prime impressioni dopo l’esordio nel programma e le aspettative che nutre rispetto a questopercorso nella sua prima intervista a Uomini e Donne Magazine. Cosìha commentato la sua prima volta sul trono: Non ho mai fatto parte di un contesto televisivo, davvero non sapevo cosa sarebbe successo. Sono stato però felicemente sorpreso. Mi sono ambientato facilmente grazie anche a Maria che ha saputo introdurci, me e Massimiliano, mettendoci a nostro agio.racconta di essere arrivato al programma un po’ per caso e un po’ per curiosità e di essersi iscritto ai casting per ...

