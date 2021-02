Uno scienziato per l'Italia a impatto zero Ma la rivoluzione verde arriva solo a metà (Di sabato 13 febbraio 2021) Il super - ministero è meno centrale di quanto chiesto dai grillini. Il fisico Cingolani punterà su smart city, idrogeno e tecnologia Leggi su quotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Il super - ministero è meno centrale di quanto chiesto dai grillini. Il fisico Cingolani punterà su smart city, idrogeno e tecnologia

LaStampa : Roberto #Cingolani alla #transizioneecologica: uno scienziato per guidare l'Italia verso un futuro a emissioni zero - repubblica : Un fisico, uno scienziato per guidare la transizione dell'Italia verso un futuro a emissioni zero. È Roberto Cingol… - MichelaRoi : RT @MPoltero: Roberto Cingolani alla Transizione ecologica: uno scienziato per guidare l'Italia verso un futuro a emissioni zero. Cingolani… - mariateresaro16 : RT @MPoltero: Roberto Cingolani alla Transizione ecologica: uno scienziato per guidare l'Italia verso un futuro a emissioni zero. Cingolani… - Paolosantagata5 : RT @repubblica: Un fisico, uno scienziato per guidare la transizione dell'Italia verso un futuro a emissioni zero. È Roberto Cingolani il m… -