Ungheria e Polonia stanno sopprimendo quel che resta della libertà di stampa (Di sabato 13 febbraio 2021) «Non possiamo tollerare minacce contro la libertà di stampa», ha scritto preoccupato su Twitter Didier Reynders, il commissario europeo alla Giustizia. A Bruxelles si seguono con apprensione gli ultimi sviluppi del rapporto conflittuale fra i governi di Ungheria e Polonia e gli organi d’informazione dei rispettivi Paesi. Nella stessa settimana, a Budapest è stata sancita la fine delle trasmissioni di una delle ultime radio libere e a Varsavia i media indipendenti hanno protestato contro una tassa che mette a repentaglio la loro esistenza. I due Stati dell’Europa orientale sono rispettivamente all’89esimo e al 62esimo posto nell’indice sulla libertà di stampa di Rsf: insieme a Bulgaria e Malta, le peggiori performance fra i membri dell’UE. La sentenza di un tribunale ungherese costringe ... Leggi su linkiesta (Di sabato 13 febbraio 2021) «Non possiamo tollerare minacce contro ladi», ha scritto preoccupato su Twitter Didier Reynders, il commissario europeo alla Giustizia. A Bruxelles si seguono con apprensione gli ultimi sviluppi del rapporto conflittuale fra i governi die gli organi d’informazione dei rispettivi Paesi. Nella stessa settimana, a Budapest è stata sancita la fine delle trasmissioni di una delle ultime radio libere e a Varsavia i media indipendenti hanno protestato contro una tassa che mette a repentaglio la loro esistenza. I due Stati dell’Europa orientale sono rispettivamente all’89esimo e al 62esimo posto nell’indice sulladidi Rsf: insieme a Bulgaria e Malta, le peggiori performance fra i membri dell’UE. La sentenza di un tribunale ungherese costringe ...

aldoceccarelli : RT @AndreaZitelli_: Continua l'attacco all'indipendenza e alla libertà dei media in Polonia - treck3cktreck : @adri1963 @GiorgiaMeloni In polonia e Ungheria non imbavagliano nessuno.. - 7mber : Ezio Mauro #propagandalive #salvini bisogna vedere a cosa crede veramente: te lo dico io: è semplice lo abbiamo vis… - LucaBellinzona : @MassiSilver @proterviapiddin Non fa sanzioni perché spesso, essendo necessaria l'unanimità, i paesi si salvano a v… - AlessiDomenico5 : @ffreddyy_ @cris_cersei @AndreaOrlandosp @stefano66301389 Secondo me dovresti andare a vivere per un bel periodo in… -