Un’edizione speciale del Ripasso Valpolicella per sostenere gli artisti di The Blank

Zenato, una delle cantine storiche e più importanti del Veneto e della Valpolicella, ha lanciato un'etichetta d'artista per il suo Ripasso e devolverà parte del ricavato all'associazione culturale no profit The Blank di Bergamo che sostiene e promuove giovani artisti. "Il nostro vuole essere un messaggio di speranza legato ad un segno tangibile di aiuto al mondo culturale e dell'arte, duramente colpito con la chiusura di mostre, gallerie d'arte ed eventi culturali, a cui siamo uniti da un forte legame – dichiara Nadia Zenato, proprietaria della cantina di famiglia – tramite il nostro progetto Zenato Academy. Il 2020 è stato un anno di sospensione, un anno difficile che ci ha messo a dura prova: da questa consapevolezza è nata l'idea di questo nuovo progetto. Un'etichetta bianca, intesa come una pagina vuota da ...

