Una Vita trame spagnole: Fabiana troverà l'amore che conosce da tanto (Di sabato 13 febbraio 2021) Imma Perez-Quiros che nella soap Una Vita interpreta Fabiana annuncia a fan e telespettatori che l'inserviente incontrerà, nella soap, il vero amore. Fabiana, interpretata in Una Vita, da Imma Perez-Quiros, ha fatto parte del cast della soap spagnola dall'esordio. Il personaggio ha rivestito vari ruoli durante la programmazione della telenovela. Inizialmente presentata come governante di L'articolo proviene da Webmagazine24.

