Una Vita, anticipazioni spagnole: Bellita verrà avvelenata (Di sabato 13 febbraio 2021) Nel corso delle ultime puntate di Una Vita, la famiglia Dominguez è stata protagonista di una vicenda dai contorni loschi che ha riguardato soprattutto la figura di Bellita e,come rivelano le anticipazioni spagnole, si continuerà ancora per molto tempo a parlare di questa storyline. Tutto è iniziato quando ad Acacias si è presentato il noto produttore del cinematografo, Alfonso Carchano, con l'intento di selezionare giovani attrici per il suo nuovo film. L'uomo è stato subito attirato da Cinta e Camino per poi decidere di scritturare la Del Campo per la parte della protagonista, concedendo alle due giovani solo dei ruoli secondari su esplicita richiesta dell'artista. Tuttavia, quando Bellita ha iniziato a girare la pellicola e si è rivista sul grande schermo in compagnia di amici e familiari, ha ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 13 febbraio 2021) Nel corso delle ultime puntate di Una, la famiglia Dominguez è stata protagonista di una vicenda dai contorni loschi che ha riguardato soprattutto la figura die,come rivelano le, si continuerà ancora per molto tempo a parlare di questa storyline. Tutto è iniziato quando ad Acacias si è presentato il noto produttore del cinematografo, Alfonso Carchano, con l'intento di selezionare giovani attrici per il suo nuovo film. L'uomo è stato subito attirato da Cinta e Camino per poi decidere di scritturare la Del Campo per la parte della protagonista, concedendo alle due giovani solo dei ruoli secondari su esplicita richiesta dell'artista. Tuttavia, quandoha iniziato a girare la pellicola e si è rivista sul grande schermo in compagnia di amici e familiari, ha ...

