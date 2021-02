Una Vita, anticipazioni 14 febbraio: la scelta di Marcia (Di sabato 13 febbraio 2021) Susana sarà tra le protagoniste dell'episodio di Una Vita di domenica 14 febbraio, come spiegano le anticipazioni della soap opera iberica. La Seler, infatti, dopo aver iniziato la sua relazione con Armando, sarà al settimo cielo e arriverà addirittura a sognare il diplomatico ad occhi aperti. La sarta cambierà anche atteggiamento verso chi la circonda arrivando a regalare alcuni suoi abiti a un'incredula Casilda. Ramon e Carmen, nel frattempo, proveranno a capire cosa abbia generato la reazione infastidita di Lolita quando ha avuto in regalo la culla per il bambino. Dal canto loro, dopo aver letto la notizia che il film di Alfonso Carchano con Cinta protagonista uscirà in tutto il mondo, i Domínguez saranno demoralizzati e abbattuti, ma poi José deciderà di denunciare il produttore per ingiurie e diffamazione. Una ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 13 febbraio 2021) Susana sarà tra le protagoniste dell'episodio di Unadi domenica 14, come spiegano ledella soap opera iberica. La Seler, infatti, dopo aver iniziato la sua relazione con Armando, sarà al settimo cielo e arriverà addirittura a sognare il diplomatico ad occhi aperti. La sarta cambierà anche atteggiamento verso chi la circonda arrivando a regalare alcuni suoi abiti a un'incredula Casilda. Ramon e Carmen, nel frattempo, proveranno a capire cosa abbia generato la reazione infastidita di Lolita quando ha avuto in regalo la culla per il bambino. Dal canto loro, dopo aver letto la notizia che il film di Alfonso Carchano con Cinta protagonista uscirà in tutto il mondo, i Domínguez saranno demoralizzati e abbattuti, ma poi José deciderà di denunciare il produttore per ingiurie e diffamazione. Una ...

Benji_Mascolo : A poche ore dal più grande passo della mia vita, voglio che sappiate una cosa: sono riconoscente di ogni centimetro… - matteorenzi : Aver rischiato tutto è una scelta che è stata utile perché ha portato al governo del miglior Premier possibile in q… - sandrogozi : E' il momento di dare vita a una nuova forza riformista, liberale, ecologista e femminista, che può e deve diventar… - artacum : In vita mia ho visto passare un'infinità di pdc. A memoria non ho mai assistito ad una cosa del genere. Emozionante… - BaldiniCastoldi : Domani su @La_Lettura @bedrella recensisce l’opera seconda di #AlbertoCassani: “Una giostra di duci e paladini”… -