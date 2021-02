Una vita, anticipazioni 14-19 febbraio: Marcia ha dei sospetti su Santiago (Di sabato 13 febbraio 2021) Una vita nei prossimi episodi darà ancora grande spazio alla story-line che vede protagonista Marcia. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 14 al 19 febbraio, rivelano che la ragazza inizierà ad avere dei sospetti su Santiago visto che non solo non ha una cicatrice che aveva sulla schiena, ma non ricorderà alcune cose del suo passato. Nel frattempo, Armando inizierà ad essere schivo con Susana e poi le rivelerà di doversi recare in Francia per conto del re. Intanto, Genoveva minaccerà Santiago ed infine, Ramon scoprirà perché Lolita non apprezza i suoi regali. Una vita, anticipazioni 14-19 febbraio: Armando tenta di evitare Susana Le anticipazioni Una ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 13 febbraio 2021) Unanei prossimi episodi darà ancora grande spazio alla story-line che vede protagonista. Lerelative alle puntate in onda dal 14 al 19, rivelano che la ragazza inizierà ad avere deisuvisto che non solo non ha una cicatrice che aveva sulla schiena, ma non ricorderà alcune cose del suo passato. Nel frattempo, Armando inizierà ad essere schivo con Susana e poi le rivelerà di doversi recare in Francia per conto del re. Intanto, Genoveva minacceràed infine, Ramon scoprirà perché Lolita non apprezza i suoi regali. Una14-19: Armando tenta di ere Susana LeUna ...

Benji_Mascolo : A poche ore dal più grande passo della mia vita, voglio che sappiate una cosa: sono riconoscente di ogni centimetro… - matteorenzi : Aver rischiato tutto è una scelta che è stata utile perché ha portato al governo del miglior Premier possibile in q… - sandrogozi : E' il momento di dare vita a una nuova forza riformista, liberale, ecologista e femminista, che può e deve diventar… - anna30048679 : RT @padremarcosj: COMPLEANNO?? Insegnaci a contare i nostri giorni, e giungeremo alla sapienza del cuore. - Sal90,12 Ringrazio il Signore p… - TiZiAnACaN76 : Io un Tommaso e una Stefania me li merito nella vita, voi nella casa non vi meritate nemmeno una loro unghia!! ???? V… -