Un posto al sole, anticipazioni dal 15 al 19 febbraio: una mossa vincente (Di sabato 13 febbraio 2021) La storyline basata su Alberto e Clara riserverà una clamorosa svolta nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole. Stando, infatti, alle anticipazioni della soap opera di Rai 3 dal 15 al 19 febbraio, l'avvocato verrà scoperto in compagnia di Barbara Filangieri al quale ha fatto da accompagnatore all'evento mondano del Circolo. La giovane, che avrebbe tanto voluto andare con il compagno, è invece rimasta a casa decidendo di credere alle bugie dell'uomo che continua a portare avanti una tresca amorosa con la sua titolare pur di conservare il lavoro e la posizione sociale che pian piano sta recuperando. Il castello di menzogne di Alberto, però, crollerà miseramente in quanto alla serata di gala saranno presenti anche Serena, Filippo e Roberto e Clara verrà quindi a sapere che Palladini è andato con Barbara. La ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 13 febbraio 2021) La storyline basata su Alberto e Clara riserverà una clamorosa svolta nel corso delle prossime puntate di Unal. Stando, infatti, alledella soap opera di Rai 3 dal 15 al 19, l'avvocato verrà scoperto in compagnia di Barbara Filangieri al quale ha fatto da accompagnatore all'evento mondano del Circolo. La giovane, che avrebbe tanto voluto andare con il compagno, è invece rimasta a casa decidendo di credere alle bugie dell'uomo che continua a portare avanti una tresca amorosa con la sua titolare pur di conservare il lavoro e la posizione sociale che pian piano sta recuperando. Il castello di menzogne di Alberto, però, crollerà miseramente in quanto alla serata di gala saranno presenti anche Serena, Filippo e Roberto e Clara verrà quindi a sapere che Palladini è andato con Barbara. La ...

