Un (nuovo) Decameron per sfuggire alla pandemia

Se a metà del XIV secolo, nel pieno della peste che stava decimando Firenze, Giovanni Boccaccio immaginò che sette giovani donne e tre giovani uomini si ritirassero in campagna mangiando, danzando, amoreggiando e raccontandosi storie, a distanza di secoli la casa editrice Harper Collins, in quest'anno segnato dalla pandemia e dalle misure per tentare di arginarla, ha chiamato sette scrittrici e tre scrittori contemporanei per un "nuovo Decameron". Non più cento racconti, ma dieci storie che giocano con quelle originali, riprendendole, interpretandole, in alcuni casi persino trasformandole capovolgendone il senso, tra invenzioni linguistiche o di stile, rileggendo così l'opera da vicino come ha fatto Stefano Massimi a cui spetta il compito di aprire la raccolta. Seguono quelle di Barbara Alberti, Chiara Barzini, ...

