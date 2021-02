Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata (Di domenica 14 febbraio 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 23.00 – Spezia, parla Italiano – Il tecnico aquilotto ha festeggiato la meritata vittoria sul Milan. Le sue parole Ore 22.45 – Milan, parla Pioli – L’allenatore rossonero si è detto rammaricato dopo la sconfitta rotonda subita in casa dello Spezia. Le sue dichiarazioni Ore 20.40 – Napoli, parla Gattuso – Il tecnico azzurro ha commentato la vittoria ottenuta contro la Juventus e ha riservato qualche parola anche sul suo possibile esonero. Le parole Ore 20.20 – Juventus, parla Pirlo – L’allenatore bianconero non ha digerito il rigore della vittoria concesso al Napoli. Le sue dichiarazioni Ore 19.44 – Milan, Rebic in tribuna – Come evidenziato ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 23.00 – Spezia, parla Italiano – Il tecnico aquilotto ha festeggiato la meritata vittoria sul Milan. Le sue parole Ore 22.45 – Milan, parla Pioli – L’allenatore rossonero si è detto rammaricato dopo la sconfitta rotonda subita in casa dello Spezia. Le sue dichiarazioni Ore 20.40 – Napoli, parla Gattuso – Il tecnico azzurro ha commentato la vittoria ottenuta contro la Juventus e ha riservato qualche parola anche sul suo possibile esonero. Le parole Ore 20.20 – Juventus, parla Pirlo – L’allenatore bianconero non ha digerito il rigorevittoria concesso al Napoli. Le sue dichiarazioni Ore 19.44 – Milan, Rebic in tribuna – Come evidenziato ...

fanpage : Giuseppe #Conte lascia Palazzo Chigi tra gli applausi dei dipendenti - fanpage : 'Il super ministero chiesto da Beppe Grillo non c'è. Noi non abbiamo votato per questo sulla piattaforma Rousseau'… - Corriere : Con il vaccino contagi ridotti del 64% tra gli operatori sanitari - ge_group : RT @fanpage: 'Un governo che sembra Jurassic Park', parole durissime di Nicola Morra #giuramento #GovernoDraghi - mixc7 : RT @fanpage: 'Un governo che sembra Jurassic Park', parole durissime di Nicola Morra #giuramento #GovernoDraghi -