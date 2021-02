Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata (Di sabato 13 febbraio 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 9.10 – Udinese, Gotti: «Lite Lukaku-Ibra? Succede anche tra preti. Non giudico su Conte-Agnelli» – Parlando al Corriere dello Sport, l’allenatore dell’Udinese ha detto la sua sulle due lite che stanno accendendo il nostro calcio ma ha anche raccontato il suo rapporto con Maurizio Sarri. L’intervista Ore 8.41 – Milan, Dalot: «L’amicizia con Leao mi ha aiutato. Pioli fantastico» – Intervistato da SportWeek, il terzino portoghese ha parlato del suo adattamento in rossonero: «Il fatto di conoscere da anni Leao e di essergli amico mi sta aiutando molto, ma sono stato fortunato anche nell’aver trovato un gruppo di giocatori e uno staff tecnico che sono come una cosa ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 9.10 – Udinese, Gotti: «Lite Lukaku-Ibra? Succede anche tra preti. Non giudico su Conte-Agnelli» – Parlando al Corriere dello Sport, l’allenatore dell’Udinese ha detto la sua sulle due lite che stanno accendendo il nostro calcio ma ha anche raccontato il suo rapporto con Maurizio Sarri. L’intervista Ore 8.41 – Milan, Dalot: «L’amicizia con Leao mi ha aiutato. Pioli fantastico» – Intervistato da SportWeek, il terzino portoghese ha parlato del suo adattamento in rossonero: «Il fatto di conoscere da anni Leao e di essergli amico mi sta aiutando molto, ma sono stato fortunato anche nell’aver trovato un gruppo di giocatori e uno staff tecnico che sono come una cosa ...

fanpage : 'Il super ministero chiesto da Beppe Grillo non c'è. Noi non abbiamo votato per questo sulla piattaforma Rousseau'… - Corriere : Con il vaccino contagi ridotti del 64% tra gli operatori sanitari - fanpage : #GovernoDraghi, Di Battista: 'Ne valeva la pena?' - Rada00563645 : RT @Corriere: Inizia l’era Draghi, oggi il giuramento dei ministri - Corriere : Inizia l’era Draghi, oggi il giuramento al Quirinale -