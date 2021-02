Ultime Notizie Roma del 13-02-2021 ore 16:10 (Di sabato 13 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione Gabriella Luigi in studio il Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi potrebbe salire al Quirinale sciogliere la riserva tra stasera e domani ma non ci sono indicazioni in un senso o nell’altro né dal professore né Dal colle anche i partiti sembrano al buio sulle per la formazione del nuovo governo di certo si lavora la composizione dei Ministeri alla lista dei ministri al programma al dibattito sulla fiducia in Parlamento sarà la prossima settimana probabilmente martedì e mercoledì alla camera Consiglio dei Ministri per approvare il nuovo decreto anti covid che prorogherà fino al 5 marzo il blocco degli spostamenti tra regioni sulle ipotesi di riaprire i ristoranti la sera al coordinatore del CTS Miozzo dice che in questo caso servirebbe il controllo del territorio chiederà il contributo anche ... Leggi su romadailynews (Di sabato 13 febbraio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione Gabriella Luigi in studio il Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi potrebbe salire al Quirinale sciogliere la riserva tra stasera e domani ma non ci sono indicazioni in un senso o nell’altro né dal professore né Dal colle anche i partiti sembrano al buio sulle per la formazione del nuovo governo di certo si lavora la composizione dei Ministeri alla lista dei ministri al programma al dibattito sulla fiducia in Parlamento sarà la prossima settimana probabilmente martedì e mercoledì alla camera Consiglio dei Ministri per approvare il nuovo decreto anti covid che prorogherà fino al 5 marzo il blocco degli spostamenti tra regioni sulle ipotesi di riaprire i ristoranti la sera al coordinatore del CTS Miozzo dice che in questo caso servirebbe il controllo del territorio chiederà il contributo anche ...

fanpage : 'Il super ministero chiesto da Beppe Grillo non c'è. Noi non abbiamo votato per questo sulla piattaforma Rousseau'… - Corriere : Con il vaccino contagi ridotti del 64% tra gli operatori sanitari - fanpage : #GovernoDraghi, Di Battista: 'Ne valeva la pena?' - AnnaMar74773335 : RT @fanpage: Giuseppe #Conte lascia Palazzo Chigi tra gli applausi dei dipendenti - albertoorselli : RT @fanpage: Giuseppe #Conte lascia Palazzo Chigi tra gli applausi dei dipendenti -