UFFICIALE Il Lipsia riscatta Angelino dal City | contratto fino al 2025

Il Lipsia ha riscattato Angelino dal Manchester City. Lo spagnolo ha firmato un contratto fino al 2025 Dopo aver perso Upamecano, che la prossima stagione si trasferirà al Bayern Monaco, il Lipsia ha ufficializzato il riscatto dal Manchester City di Angelino. Il terzino sinistro spagnolo ha firmato un contratto fino al 2025. «Dopo il rinnovato prestito di Angeliño dal Manchester City, l'RB Leipzig ha utilizzato l'opzione di acquisto e vincola il calciatore per quattro anni e mezzo. Il 24enne difensore è arrivato al Lipsia dal Manchester City in prestito nel gennaio 2020 e si è subito adattato perfettamente alla ...

Il Lipsia ha riscattato Angelino dal Manchester City. Lo spagnolo ha firmato un contratto fino al 2025 Dopo aver perso Upamecano, che la prossima stagione si trasferirà al Bayern Monaco, il Lipsia ha ufficializzato il riscatto dal Manchester City di Angelino. Il terzino sinistro spagnolo ha firmato un contratto fino al 2025. "Dopo il rinnovato prestito di Angeliño dal Manchester City, l'...

