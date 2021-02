Ue e Russia verso la rottura? Ecco cosa sta succedendo (Di sabato 13 febbraio 2021) La recente tre-giorni di Josep Borrell a Mosca avrebbe dovuto contribuire a rivitalizzare il dialogo tra Russia ed Unione europea, anche alla luce dell’opportunità offerta dal “momento Sputnik”, ma, lungi dal conseguire l’obiettivo, si è rivelata controproducente avendo innescato un circolo vizioso il cui apice è stato raggiunto nella giornata del 12 febbraio. Sconcerto nell’Ue InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 13 febbraio 2021) La recente tre-giorni di Josep Borrell a Mosca avrebbe dovuto contribuire a rivitalizzare il dialogo traed Unione europea, anche alla luce dell’opportunità offerta dal “momento Sputnik”, ma, lungi dal conseguire l’obiettivo, si è rivelata controproducente avendo innescato un circolo vizioso il cui apice è stato raggiunto nella giornata del 12 febbraio. Sconcerto nell’Ue InsideOver.

