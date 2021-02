**Tv: Nunzia De Girolamo, ''Ciao Maschio' la mia nuova vita, emozionata per il debutto stasera' ** (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - Un debutto che rappresenta un nuovo inizio, “la mia nuova vita”. Nunzia De Girolamo dà il via questa sera su Rai1 alla sua nuova avventura televisiva: condurrà per otto puntate il programma ‘Ciao Maschio', un viaggio alla scoperta dell'universo maschile durante il quale la neo conduttrice svelerà i segreti di tre uomini in ogni puntata. I primi tre saranno il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, il conduttore Stefano De Martino e il comico Francesco Paolantoni. “Ammetto che per una volta sono abbastanza agitata ed emozionata”, dice all'AdnKronos la De Girolamo che aprirà le porte del suo salotto questa sera alle 24,15. “E' vero, sono tre anni che lavoro con Giletti a ‘Non è l'Arena' e che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - Unche rappresenta un nuovo inizio, “la mia”.Dedà il via questa sera su Rai1 alla suaavventura televisiva: condurrà per otto puntate il programma ‘', un viaggio alla scoperta dell'universo maschile durante il quale la neo conduttrice svelerà i segreti di tre uomini in ogni puntata. I primi tre saranno il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, il conduttore Stefano De Martino e il comico Francesco Paolantoni. “Ammetto che per una volta sono abbastanza agitata ed”, dice all'AdnKronos la Deche aprirà le porte del suo salotto questa sera alle 24,15. “E' vero, sono tre anni che lavoro con Giletti a ‘Non è l'Arena' e che ...

