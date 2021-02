**Tv: Nunzia De Girolamo, ”Ciao Maschio’ la mia nuova vita, emozionata per il debutto stasera’ ** (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) – Un debutto che rappresenta un nuovo inizio, ‘la mia nuova vita”. Nunzia De Girolamo dà il via questa sera su Rai1 alla sua nuova avventura televisiva: condurrà per otto puntate il programma ‘Ciao Maschio’, un viaggio alla scoperta dell’universo maschile durante il quale la neo conduttrice svelerà i segreti di tre uomini in ogni puntata. I primi tre saranno il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, il conduttore Stefano De Martino e il comico Francesco Paolantoni. ‘Ammetto che per una volta sono abbastanza agitata ed emozionata”, dice all’AdnKronos la De Girolamo che aprirà le porte del suo salotto questa sera alle 24,15. ‘E’ vero, sono tre anni che lavoro con Giletti a ‘Non è l’Arena’ e che ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) – Unche rappresenta un nuovo inizio, ‘la mia”.Dedà il via questa sera su Rai1 alla suaavventura televisiva: condurrà per otto puntate il programma ‘, un viaggio alla scoperta dell’universo maschile durante il quale la neo conduttrice svelerà i segreti di tre uomini in ogni puntata. I primi tre saranno il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, il conduttore Stefano De Martino e il comico Francesco Paolantoni. ‘Ammetto che per una volta sono abbastanza agitata ed”, dice all’AdnKronos la Deche aprirà le porte del suo salotto questa sera alle 24,15. ‘E’ vero, sono tre anni che lavoro con Giletti a ‘Non è l’Arena’ e che ...

zazoomblog : Tv: Nunzia De Girolamo Ciao Maschio la mia nuova vita emozionata per il debutto stasera (2) - #Nunzia #Girolamo… - TV7Benevento : **Tv: Nunzia De Girolamo, ''Ciao Maschio' la mia nuova vita, emozionata per il debutto stasera' ** (2)... - TV7Benevento : **Tv: Nunzia De Girolamo, ''Ciao Maschio' la mia nuova vita, emozionata per il debutto stasera' **... - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Su Rai1 arriva “Ciao Maschio” – Nunzia De Girolamo esplora l’universo maschile - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Su Rai1 arriva “Ciao Maschio” – Nunzia De Girolamo esplora l’universo maschile -