**Tv: Nunzia De Girolamo, ''Ciao Maschio' la mia nuova vita, emozionata per il debutto stasera' ** (2) (Di sabato 13 febbraio 2021) (Adnkronos) - De Girolamo proverà a mettere a nudo gli uomini. "Penso che gli uomini, a differenza delle donne, parlano poco di se stessi, dei propri sentimenti e delle proprie emozioni e anche di quelle fragilità che normalmente vengono attribuite alle donne ma che in realtà appartengono anche ai maschi. Proverò a fare un'operazione verità in ogni puntata con personaggi molto diversi tra di loro entrando in una sorta di spogliatoio per origliare ciò che 'vivono gli uomini in nostra assenza e ciò che vivranno nel momento in cui lancerò una provocazione". Un'operazione che la conduttrice farà "in modo molto nuovo, ironico e allo stesso tempo riflessivo perché sarà una conduzione comunque da salotto che consentirà veramente ai maschi di raccontarsi. Molti magari sono spaventati, conoscendo la mia notoria aggressività. Invece io proverò a stupire anche me stessa perché, ...

