Turismo – Necci: Bene nomina ministro per settore strategico (Di sabato 13 febbraio 2021) – “La nomina di un Ministero dedicato al Turismo con l’on. Massimo Garavaglia fa ben sperare l’intero settore che è certamente fra i più colpiti dalla crisi per il Covid. Voglio sperare che il Governo Draghi metta il nostro settore al centro della sua azione, poiché possiamo essere il traino della ripresa dell’Italia”. Così in una nota Roberto Necci, presidente del centro studi di Federalberghi Roma. “Abbiamo apprezzato che il Presidente Draghi abbia accolto la richiesta del Presidente Nazionale della Federalberghi Bernabo Bocca di inserire il nostro comparto fra quelli strategici per il Paese. Del resto – prosegue Necci – i nostri dati parlano chiaro: rappresentiamo il 15% della produzione industriale del Paese, diamo lavoro complessivamente a 3,5 milioni di persone e siamo un ... Leggi su romadailynews (Di sabato 13 febbraio 2021) – “Ladi un Ministero dedicato alcon l’on. Massimo Garavaglia fa ben sperare l’interoche è certamente fra i più colpiti dalla crisi per il Covid. Voglio sperare che il Governo Draghi metta il nostroal centro della sua azione, poiché possiamo essere il traino della ripresa dell’Italia”. Così in una nota Roberto, presidente del centro studi di Federalberghi Roma. “Abbiamo apprezzato che il Presidente Draghi abbia accolto la richiesta del Presidente Nazionale della Federalberghi Bernabo Bocca di inserire il nostro comparto fra quelli strategici per il Paese. Del resto – prosegue– i nostri dati parlano chiaro: rappresentiamo il 15% della produzione industriale del Paese, diamo lavoro complessivamente a 3,5 milioni di persone e siamo un ...

LavoroLazio_com : Turismo, Necci (Federalberghi Roma): 'Bene nomina di un ministro per un settore strategico del Paese' La nomina d... - AgenziaASI : Turismo: Necci (Federalberghi Roma), bene nomina di un ministro per un settore strategico del Paese… - ROBERTONECCI : Cosa fare quando termineranno gli aiuti ma non si potrà ancora parlare di ripresa? Ne parliamo nel podcast - RESHBD : RT @ROBERTONECCI: Draghi punti sul turismo come asset strategico - ROBERTONECCI : Draghi punti sul turismo come asset strategico -