Trump è stato assolto nel processo di impeachment (Di domenica 14 febbraio 2021) Hanno votato a favore della condanna per il suo ruolo nell'attacco al Congresso 57 senatori, fra cui 7 Repubblicani: ma per condannarlo ne servivano 66 Leggi su ilpost (Di domenica 14 febbraio 2021) Hanno votato a favore della condanna per il suo ruolo nell'attacco al Congresso 57 senatori, fra cui 7 Repubblicani: ma per condannarlo ne servivano 66

Agenzia_Ansa : #Impeachment: #Trump assolto, non bastano i 7 sì repubblicani. Il voto finale è stato 57 a 43. Decisiva l'indicazio… - La7tv : #atlantide La giornalista @rulajebreal svela un retroscena su #DonaldTrump: 'Nel suo viaggio a Mosca incontrò delle… - fuser_elche : @gditom Verissimo ?? il partito repubblicano è stato un grande partito e per tornare grande avrebbe dovuto votare pe… - xDen7x : RT @claudiove26: Non so' stato io, non so' stato io #Trump #TrumpImpeachment #impeachment - marcoranieri72 : RT @Agenzia_Ansa: #Impeachment: #Trump assolto, non bastano i 7 sì repubblicani. Il voto finale è stato 57 a 43. Decisiva l'indicazione di… -