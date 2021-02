Trieste | poliziotti uccisi | difesa Meran ' sconcertati da perizia | ha bisogno di cure'

(Di sabato 13 febbraio 2021) Milano, 13 feb. (Adnkronos) - "Manteniamo il più assoluto riserbo, aspettiamo l'udienza fissata per il prossimo 1 marzo dove esporremo tutte le nostre osservazioni e considerazioni. Il solo 'pregiudiziale rammarico' è che ci vorrà ancora del tempo per comprendere le ragioni di quei tragici eventi e del gesto del, che, nel frattempo, continuerà a restare in struttura carceraria con l'evidente ulteriore detrimento delle sue capacità e condizioni psichiche. E pare veramente incredibile che i periti non l'abbiano percepito". Così gli avvocati Alice e Paolo Bevilacqua, difensore di Alejandro Stephan, commentano all'Adnkronos le conclusioni dellachiesta dal gip dinei confronti del 30enne accusato del duplice omicidio di dueavvenuto negli uffici della questura il 4 ...

ilGiornale.it

Alejandro Stephan Meran, trentenne dominicano che il 4 ottobre 2019 uccise in questura agli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, al momento dei fatti era capace di intendere e di volere. Il collegio di esperti composto dagli psichiatri Mario Novello, Ariadna Baez, Gaetano ......di stabilire le condizioni del 30enne di origine domenicana che deve rispondere dell'omicidio dei duePierluigi Rotta e Matteo Demenego avvenuto negli uffici della questura diil 4 ...La difesa si dice "sconcertata. E' una perizia monca che non va fino in fondo nella spiegazione del fatto". La difesa vuol fare luce anche su un punto sollevato dagli stessi periti nei confronti di Me ...Era capace di intendere e volere Alejandro Augusto Stephan Meran, quando il 4 ottobre 2019 sparò in Questura a Trieste, uccidendo i due agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. (ANSA) ...