Trieste | poliziotti uccisi | difesa Meran ‘sconcertati da perizia | ha bisogno di cure’

(Di sabato 13 febbraio 2021) Milano, 13 feb. (Adnkronos) – “Manteniamo il più assoluto riserbo, aspettiamo l’udienza fissata per il prossimo 1 marzo dove esporremo tutte le nostre osservazioni e considerazioni. Il solo ‘pregiudiziale rammarico’ è che ci vorrà ancora del tempo per comprendere le ragioni di quei tragici eventi e del gesto del, che, nel frattempo, continuerà a restare in struttura carceraria con l’evidente ulteriore detrimento delle sue capacità e condizioni psichiche. E pare veramente incredibile che i periti non l’abbiano percepito”. Così gli avvocati Alice e Paolo Bevilacqua, difensore di Alejandro Stephan, commentano all’Adnkronos le conclusioni dellachiesta dal gip dinei confronti del 30enne accusato del duplice omicidio di dueavvenuto negli uffici della questura il 4 ...

... difensore di Alejandro Stephan Meran, commentano all'Adnkronos le conclusioni della perizia chiesta dal gip di Trieste nei confronti del 30enne accusato del duplice omicidio di due poliziotti. Alejandro Stephan Meran, trentenne dominicano che il 4 ottobre 2019 uccise in questura gli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, al momento dei fatti era capace di intendere e di volere. Il collegio di esperti composto dagli psichiatri Mario Novello, Ariadna Baez, Gaetano ... Milano, 13 feb. (Adnkronos) - "Non possiamo dire di essere soddisfatti, dal momento in cui noi abbiamo un'altra idea, ma visto che la partita era in salita - prima con la consulenza della procura poi ...