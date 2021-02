Transizione ecologica, basta greenwashing: si faccia luce sulle ‘cinquanta sfumature di verde’ (Di sabato 13 febbraio 2021) Nella Babele politica sulla Transizione ecologica di questi giorni, è la declinazione che fa la differenza: il nuovo Ministero che sta per nascere in Italia si dovrà modellare alla versione francese, solidale e altresì detta inclusiva, o al raddoppio spagnolo, con tanto di sfida demografica in più? A una visione integrale dell’ecologismo che Beppe Grillo e i 5 stelle hanno sposato da subito, o al naturalismo estetico “no-divieti” di Silvio Berlusconi? Sarà una spruzzata di verde in salsa riformista-light alla Chicco Testa, o addirittura al neo-turbo-liberismo di Matteo Salvini? Inciderà davvero il solco della futura Net-Zero Economy, oppure servirà soprattutto a far ripartire l’occupazione, con tanti bei Green Jobs? Concorrerebbe sicuramente a un chiarimento riuscire a capire che cosa intenda per “Transizione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Nella Babele politica sulladi questi giorni, è la declinazione che fa la differenza: il nuovo Ministero che sta per nascere in Italia si dovrà modellare alla versione francese, solidale e altresì detta inclusiva, o al raddoppio spagnolo, con tanto di sfida demografica in più? A una visione integrale dell’ecologismo che Beppe Grillo e i 5 stelle hanno sposato da subito, o al naturalismo estetico “no-divieti” di Silvio Berlusconi? Sarà una spruzzata di verde in salsa riformista-light alla Chicco Testa, o addirittura al neo-turbo-liberismo di Matteo Salvini? Inciderà davvero il solco della futura Net-Zero Economy, oppure servirà soprattutto a far ripartire l’occupazione, con tanti bei Green Jobs? Concorrerebbe sicuramente a un chiarimento riuscire a capire che cosa intenda per “...

