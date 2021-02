Traffico Roma del 13-02-2021 ore 17:00 (Di sabato 13 febbraio 2021) Luceverde Roma lavori sulla linea tram 3 Limitone il servizio alla tratta a Piazzale Ostiense Valle Giulia verso stazione Trastevere servizio con bus sostituita da bus anche la linea tram 8 gli autobus si spostano tra il Casaletto e Piazza Venezia domenica 14 febbraio la terza delle quattro domeniche ecologiche stop completo la circolazione all’interno della fascia verde Dalle 7:30 alle 12:30 e nel pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30 per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma.se verde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di sabato 13 febbraio 2021) Luceverdelavori sulla linea tram 3 Limitone il servizio alla tratta a Piazzale Ostiense Valle Giulia verso stazione Trastevere servizio con bus sostituita da bus anche la linea tram 8 gli autobus si spostano tra il Casaletto e Piazza Venezia domenica 14 febbraio la terza delle quattro domeniche ecologiche stop completo la circolazione all’interno della fascia verde Dalle 7:30 alle 12:30 e nel pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30 per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.se verde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

muoversintoscan : ??? TRAFFICO REGOLARE In #A1 risolti i rallentamenti tra Barberino e Calenzano in direzione Roma causati da un incidente - VAIstradeanas : 17:02 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 13-02-2021 ore 17:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRoma : ??#Roma #incidente - Via Cristoforo Colombo, traffico rallentato altezza Viale dell'Umanesimo > GRA #luceverde #Lazio - muoversintoscan : ?? In #A1 tra Barberino del Mugello e Calenzano in direzione Roma, traffico rallentato per incidente -