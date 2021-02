Tour de Provence 2021, Ivan Sosa doma il Mont Ventoux. Si rivede Bernal, 6° Ciccone, staccato Aru (Di sabato 13 febbraio 2021) Doppietta Ineos sul traguardo di Chalet-Reynard, sede d’arrivo della terza tappa del Tour de la Provence 2021. Ivan Ramiro Sosa, infatti, si è imposto in solitaria davanti al compagno di squadra Egan Bernal. Terzo posto per il Campione del Mondo Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step). Sosa, ora, è anche il nuovo leader della classifica generale. Il migliore degli italiani è stato Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), il quale è giunto sesto a 48? da Sosa. Fabio Aru (Qhubeka ASSOS), invece, è arrivato ventunesimo a 2’08” dal trionfatore. La tappa è stata animata da una fuga composta da Louis Louvet (St-Michel-Auber 93), Alessandro Fedeli (Delko), Florian Vermeersch (Lotto-Soudal), Jérôme Cousin, Damien Gaudin (Total Direct Energie) e ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) Doppietta Ineos sul traguardo di Chalet-Reynard, sede d’arrivo della terza tappa delde laRamiro, infatti, si è imposto in solitaria davanti al compagno di squadra Egan. Terzo posto per il Campione del Mondo Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)., ora, è anche il nuovo leader della classifica generale. Il migliore degli italiani è stato Giulio(Trek-Segafredo), il quale è giunto sesto a 48? da. Fabio Aru (Qhubeka ASSOS), invece, è arrivato ventunesimo a 2’08” dal trionfatore. La tappa è stata animata da una fuga composta da Louis Louvet (St-Michel-Auber 93), Alessandro Fedeli (Delko), Florian Vermeersch (Lotto-Soudal), Jérôme Cousin, Damien Gaudin (Total Direct Energie) e ...

