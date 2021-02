Tour de la Provence 2021 | Ivan Sosa | “La squadra si sente davvero forte Bel modo di iniziare la stagione”

(Di sabato 13 febbraio 2021) Una vittoria spettacolare, ilmigliore perquestonel quale ci si aspetta da lui il definitivo salto di qualità. Trionfa sul Mont VentouxRamiro, battendo il compagno dialla INEOS Grenadiers Egan Bernal, e prendendosi così anche la maglia di leader della classifica generale alde la. Queste le sue parole riportate da Spaziociclismo: “È stata una tappa piuttosto difficile, la strategia era che io o Egan attaccassimo. Penso che tra noi abbiamo giocato bene. Laha lavorato sodo e possiamo esserefelici per come è finita. Il piano era quello di affrontare la salita a un buon ritmo e aspettare che fosse abbastanza tardi per attaccare. La ...

Aldellaè il giorno del giovane Ivan Ramon Sosa. Il 23enne colombiano della Ineos - Grenadiers vince la tappa regina, quella della salita al Mont Ventoux (ma fino a Chalet Reynard) per un ...tra poco il report completo... Fedeli e Bagioli in fugade La2021: percorso e calendario di tutte le tappe IERI A 17:51 Corsa che parte regolarmente nonostante la neve sul Mont Ventoux, con il grande lavoro dell organizzazione per rendere il ...Trionfa sul Mont Ventoux Ivan Ramiro Sosa, battendo il compagno di squadra alla INEOS Grenadiers Egan Bernal, e prendendosi così anche la maglia di leader della classifica generale al Tour de la ...Il ventiduenne lombardo si sta comportando bene e in questa corsa è uno degli uomini che ha animato le fughe di giornata. Anche domani vuole andare in fuga per difendere la magli ...