Toti firma una istanza al governo per chiedere rinvio di 24 ore dell'ordinanza su ingresso Liguria in fascia arancione (ma viene respinta) (Di sabato 13 febbraio 2021) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009 - 2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza ... Leggi su albengacorsara (Di sabato 13 febbraio 2021) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009 - 2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registroa Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza ...

Giuggio72684862 : RT @Antiogu60: Il 'Competente' del gruppo dei Migliori.. scrive.. Rinviate l'entrata in zona arancione.. Abbiamo San Valentino... Come se i… - AnnaMar74773335 : RT @Antiogu60: Il 'Competente' del gruppo dei Migliori.. scrive.. Rinviate l'entrata in zona arancione.. Abbiamo San Valentino... Come se i… - pameladiverona : RT @Antiogu60: Il 'Competente' del gruppo dei Migliori.. scrive.. Rinviate l'entrata in zona arancione.. Abbiamo San Valentino... Come se i… - Antiogu60 : Il 'Competente' del gruppo dei Migliori.. scrive.. Rinviate l'entrata in zona arancione.. Abbiamo San Valentino...… - 72Oliveri : Giovanni Toti: No alla chiusura del Punto nascita dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (SV). - Firma la peti… -