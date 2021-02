Toscana zona arancione, 764 nuovi casi nelle ultime 24 ore (Di sabato 13 febbraio 2021) Sono 764 i nuovi contagi da ieri in Toscana secondo il bollettino Covid di oggi. Ad anticiparlo è il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani con un post su Facebook, dove spiega che sono stati fatti “19.601 test di cui 12.201 tamponi molecolari e 7.400 rapidi”. “Il tasso dei nuovi positivi è 3,90% (7,6% sulle prime diagnosi)” precisa. “Nei giorni che ci aspettano – aggiunge Giani a proposito dell’ingresso della Toscana da domenica in zona arancione – dobbiamo continuare a essere una grande comunità responsabile, non vanificando i sacrifici e gli sforzi fatti, per rispetto anche dei lavoratori e delle attività economiche ancora segnate dalle restrizioni. Grazie all’impegno straordinario del nostro personale sanitario, stiamo sconfiggendo questo terribile virus ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 febbraio 2021) Sono 764 icontagi da ieri insecondo il bollettino Covid di oggi. Ad anticiparlo è il presidente della RegioneEugenio Giani con un post su Facebook, dove spiega che sono stati fatti “19.601 test di cui 12.201 tamponi molecolari e 7.400 rapidi”. “Il tasso deipositivi è 3,90% (7,6% sulle prime diagnosi)” precisa. “Nei giorni che ci aspettano – aggiunge Giani a proposito dell’ingresso dellada domenica in– dobbiamo continuare a essere una grande comunità responsabile, non vanificando i sacrifici e gli sforzi fatti, per rispetto anche dei lavoratori e delle attività economiche ancora segnate dalle restrizioni. Grazie all’impegno straordinario del nostro personale sanitario, stiamo sconfiggendo questo terribile virus ...

